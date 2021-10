Um homem morre e três são feridos em tiroteio no centro de São Paulo

Manobrista teria invadido loja após dono do local assediar sua mulher e começa a atirar, antes de ser morto por policiais

Divulgação/SSP-SP Policiais civis estavam nas redondezas e deram voz de prisão ao autor dos disparos, que reagiu



Ao menos um homem morreu e três foram feridos durante um tiroteio no centro de São Paulo na tarde desta sexta, 29. O morto era um suspeito chamado Willian Nunes da Silva, que trabalhava num estacionamento na rua Ana Cintra e teria invadido uma loja que fica em frente pelo dono do estabelecimento ter assediado sua esposa. Além do comerciante, um porteiro de prédio que conversava com ele e uma pessoa que passava na rua no momento foram atingidas. A Polícia Civil foi acionada e, quando chegou ao local, também foi alvo dos disparos, reagindo e matando o homem armado, que morreu no local. O comerciante está em estado grave e os outros dois indivíduos alvejados também foram socorridos. “Uma viatura do GER (Grupo Especial De Reação Da Polícia Civil) passava pelo local e ouviu os disparos. Os agentes desembarcaram e deram voz de prisão. Entretanto, o homem atirou contra os policiais, que intervieram. Ele foi baleado e morreu no local”, disse Secretaria da Segurança Pública de São Paulo em nota. O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).