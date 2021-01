Unicamp divulga gabarito da 1ª fase do vestibular 2021

Candidatos podem conferir gabaritos na página oficial do vestibular da Universidade Estadual de Campinas; provas foram realizadas nos dias 6 e 7 de janeiro

Thomaz Marostegan/Unicamp Provas foram aplicadas nos dias 6 e 7 de janeiro



A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) divulgou na tarde desta sexta-feira, 8, o gabarito oficial da primeira fase do Vestibular 2021. Ao todo, oito tipos diferentes de prova foram disponibilizados na área de Ciências Humanas/Artes e Exatas/Tecnológicas e mais oito tipos nas áreas de Biológicas/Saúde. Todas as respostas corretas podem ser conferidas na página oficial da instituição de ensino. Com abstenção de mais de 15%, as provas foram aplicadas nessa quarta-feira, 6, e na quinta, 7. Poucas horas após a aplicação da última prova, uma questão foi anulada por ter sido repetida em um vestibular anterior.

Ao todo, 77,6 mil candidatos disputam, 3,2 mil vagas em quase 70 cursos diferentes de graduação. Os estudantes que compareceram aos locais de prova nesta semana precisaram responder 72 questões em quatro horas. A lista de classificados para a segunda fase do vestibular deve ser divulgada no dia 29 de janeiro e a segunda prova será aplicada nos dias 7 e 8 de fevereiro. Nelas, os alunos precisarão responder questões específicas voltadas para os cursos pleiteados por eles. Segundo calendário da instituição, a divulgação do resultado está prevista para o dia 10 de março e a matrícula dos classificados na primeira chamada será feita no dia 15 do mesmo mês.