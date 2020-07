Unicamp não vai aceitar Enem para ingresso na universidade em 2021

Segundo a instituição, a Comissão Permanente para Vestibulares avaliou que a nova data do Enem impossibilita a matrícula dentro do prazo e traria ‘prejuízo para o rendimento dos estudantes’

Thomaz Marostegan/Unicamp\

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) informou nesta quarta-feira (22) que não vai aceitar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para ingresso na universidade em 2021 por diferenças no calendário. Em nota, a instituição informou que as 639 vagas oferecidos por meio do Enem, que representam cerca de 20% das vagas totais, “serão ofertadas no vestibular tradicional, incluindo as vagas oferecidas para alunos de escolas pública e autodeclarados pretos e pardos”.

Por conta da pandemia do novo coronavírus, o Enem 2020 foi adiado para janeiro e fevereiro de 2021. O anúncio aconteceu no começo de julho e, de acordo com o Ministério da Educação, as provas escritas acontecerão em 17 e 24 de janeiro, enquanto a versão digital do exame acontecerá em 31 de janeiro e 7 de fevereiro. Segundo a Unicamp, “se houvesse a chamada dos candidatos do Enem, eles entrariam somente após os primeiros dias de abril, com cerca de três semanas de atraso em relação aos demais candidatos, o que traria um prejuízo tanto para o entrosamento como para o rendimento dos estudantes”.

O ingresso de estudantes via Vestibular Indígena e via Vagas Olímpicas está mantido, de acordo com a instituição. As inscrições para o Vestibular Unicamp 2021 podem ser realizadas entre 30 de julho e 8 de setembro, pela página da Comvest. Neste ano, o número de isenções de taxa de inscrição pode chegar a 10 mil. A Unicamp diz que a ampliação leva em conta o contexto de crise causada pela pandemia, que afetou economicamente muitas famílias. A isenção da taxa de matrícula no valor de R$ 170 é voltada para estudantes de escolas públicas com renda per capita de ate 1,5 salários mínimos, para optantes dos cursos de Licenciatura e Tecnologia noturnos.