Urgente: Moraes determina busca e apreensão em endereços de Marcos do Val

Agentes da Polícia Federal cumprem mandados nas residências e no gabinete do senador do Podemos

Waldemir Barreto/Agência Senado O senador Marcos do Val do Podemos-ES na tribuna do Senado Federal, em Brasília



O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou busca e apreensão em endereços do senador Marcos do Val (Podemos-ES). A Polícia Federal cumpre os mandados no gabinete do parlamentar, em seu apartamento funcional em Brasília e na residência no Espírito Santo. A conta do senador no Twitter foi retirada do ar, por ter postado no dia 12 deste mês, relatório da Abin (Agência Brasileira de Inteligência) sobre o 8 de Janeiro. Do Val é alvo de investigação por suspeita de prática dos crimes de falso testemunho, denunciação caluniosa e coação. A apuração foi aberta por Moraes após o senador afirmar, em lives e entrevistas, que teria sido coagido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro a dar um golpe de Estado.

Segundo apurou a Jovem Pan, Moraes não acolheu pedido da PF pelo afastamento do senador de seu mandato. Membro da CPMI do 8 de Janeiro, Do Val estaria tentando impedir o avanço da investigação policial. Sem dar mais detalhes, a PF afirmou, em nota, que os agentes cumprem três mandados. “A Polícia Federal cumpre, na tarde desta quinta-feira, 15, três mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, em endereços ligados a senador da República. Os mandados judiciais estão sendo cumpridos em Brasília/DF e Vitória/ES. As informações disponíveis estão restritas à presente nota”, diz a corporação.

Por curiosidade, a operação da PF ocorre no dia do aniversário do parlamentar, que não estava no Senado no momento da operação policial.