‘Deplorável viver num momento onde um senador é alvo de busca e apreensão’, diz Rogério Marinho

Líder da oposição no Senado concedeu entrevista exclusiva e disse esperar que haja fundamento legal na decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou diligências contra Marcos do Val

Marcelo Camargo/Agência Brasil Senador Rogério Marinho (PL-RN) disputou a presidência do Senado Federal e foi derrotado contra o atual chefe da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG)



O senador Rogério Marinho (PL-RN) concedeu uma entrevista exclusiva ao Prós e Contras, da Jovem Pan News, nesta quinta-feira, 15, e falou sobre as operações de busca e apreensão contra o senador Marcos Do Val (Podemos-ES) autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). De acordo com o parlamentar líder da oposição na Casa, é “deplorável que estejamos vivendo um momento como esse, que um senador tenha uma busca e apreensão em seu local de trabalho”. Marinho também manifestou sua preocupação disse esperar que haja fundamento legal na decisão do ministro Moraes e que a diligência seja pertinente. A Polícia Federa, inclusive, emitiu uma nota onde informa que foram cumpridos três mandados de busca e apreensão nas cidades de Brasília, no Distrito Federal, e em Vitória, no Espírito Santo. Segundo a repórter Iasmin Costa, da Jovem Pan News, o andar onde está localizado o gabinete de Marcos Do Val foi bloqueado e as buscas são realizadas no local de trabalho do senador, na Casa legislativa, no apartamento institucional do parlamentar, na Asa Sul de Brasília, e em sua residência pessoal no Espírito Santo.