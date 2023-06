Perfil de Marcos Do Val no Twitter é suspenso durante operação de busca e apreensão contra senador

Rede social do parlamentar exibe mensagem que atribui embargo a determinação judicial; Instagram e Facebook informam que perfil foi removido

Pedro França/Agência Senado Senador Marcos Do Val durante reunião de instalação do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar no Senado



O perfil do senador Marcos do Val (Podemos-ES), no Twitter, foi suspenso nesta quinta-feira, 15, em meio a operação de busca e apreensão contra o parlamentar. As diligências ocorrem por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Na página inicial da rede do congressista, é possível ler uma mensagem que atribui o embargo na conta à “determinação judicial”. Além da rede social que pertence ao bilionário Elon Musk, o Instagram e o Facebook também passaram a exibir mensagens que informam a remoção do ar dos perfis do senador. Até o momento, o andar onde está localizado o gabinete de Marcos Do Val foi bloqueado e as buscas são realizadas no local de trabalho do senador, na Casa legislativa, no apartamento institucional do parlamentar, na Asa Sul de Brasília, e em sua residência pessoal no Espírito Santo. A Polícia Federal também emitiu uma nota onde informa que foram cumpridos três mandados de busca e apreensão nas cidades de Brasília, no Distrito Federal, e em Vitória, no Espírito Santo.