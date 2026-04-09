USP concederá título de Doutor Honoris Causa a Vladimir Herzog

O jornalista e ex-professor da universidade foi morto quando estava preso no Doi-Codi, em 1975

Acervo/Instituto Vladimir Herzog Reitor da USP disse que a concessão de título a Vladimir Herzog é 'reparação histórica'



O reitor da Universidade de São Paulo (USP), Aluisio Augusto Cotrim Segurado, confirmou na terça-feira (7) que Vladimir Herzog receberá o título de Doutor Honoris Causa in memoriam. O jornalista foi professor do Departamento de Jornalismo e Editoração da instituição.

Em ofício encaminhado ao filho do jornalista, Ivo Herzog, o reitor da USP disse que a concessão do título é um “gesto de reparação histórica” e “um tributo a um professor cuja carreira foi interrompida pela Ditadura”. “É também um reconhecimento à sua atuação como jornalista e comunicador, bem como ao seu compromisso com a comunicação pública, a liberdade de expressão e a defesa dos direitos humanos”, escreveu Segurado.

O Conselho Universitário da USP aprovou a honraria em fevereiro, mas ainda não há data para a cerimônia.

Vladimir Herzog

Em 1975, o jornalista foi morto em uma cela das dependências do Centro de Operações de Defesa Interna (antigo Doi-Codi). À época, o órgão de repressão do Regime Militar forjou o atestado de óbito de Vladimir Herzog.

O jornalista nasceu em 1937, em Osijek, antiga Iugoslávia, atual Croácia. Ele se naturalizou brasileiro e iniciou a carreira de jornalista em 1959.

Quando foi preso, Vladimir Herzog dirigia o jornalismo da TV Cultura, depois de ter passado pelas redações do jornal O Estado de S. Paulo, da revista Visão, e da BBC, em Londres. O jornalista ainda foi professor de telejornalismo na Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP).

*Com informações de Agência Brasil