Vacina bivalente da Covid começa a ser aplicada nesta segunda-feira em São Paulo

A vacina Pfizer bivalente contra a Covid-19 em idosos, acima de 70 anos, começa a ser aplicada nesta segunda-feira, 27, em São Paulo. Além do grupo de idosos, também poderão ser imunizados pessoas acima de 12 anos com imunossupressão, indígenas, residentes em Instituições de Longa Permanência e funcionários dessas instituições. Segundo a Prefeitura de São Paulo, serão vacinadas as pessoas dos grupos prioritários que completaram o esquema básico ou que já receberam uma ou duas doses de reforço, respeitando o intervalo de quatro meses da dose mais recente recebida. O imunizante protege também contra as subvariantes da cepa Ômicron do vírus. Nesta quinta-feira, 23, o município recebeu 542.652 doses da vacina para essa fase da campanha nacional de imunização. A vacinação contra a Covid-19 ocorre nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e nas Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs)/UBSs Integradas, de segunda a sexta-feira, das 7 às 19 horas, e aos sábados, nas AMAs/UBSs integradas, no mesmo horário. Caso existam doses remanescentes da vacina bivalente perto do horário final das atividades diárias nas unidades de saúde, idosos acima de 60 anos poderão tomar o imunizante. No entanto, eles devem ser moradores da região da UBS. Para fazer a inscrição prévia, é necessário apresentar comprovante de endereço.