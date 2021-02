Vacinação contra a Covid-19 em São Paulo tem longa fila de espera e congestionamento

Imunização teve o horário estendido das 17h para as 19h deste sábado em alguns postos; idosos entre 80 e 84 anos chegam a esperar até três horas para receber a vacina

RONALDO SILVA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Dados da Companhia de Engenharia de Trânsito (CET) mostram lentidão de 1,1km na Avenida Doutor Arnaldo, assim em outros pontos da região



A vacinação contra a Covid-19 no Pacaembu, em São Paulo, está gerando lentidão e trânsito na região de entorno do estádio neste sábado, 27. Dados da Companhia de Engenharia de Trânsito (CET) mostram lentidão de 1,1km na Avenida Doutor Arnaldo, assim em outros pontos da região, como a Rua Major Natanael e a Avenida Pacaembu e demais vias no sentido da Praça Charles Miller, onde fica o estádio. A causa desse trânsito se deve principalmente ao início da vacinação de idosos entre 80 e 84 anos. Conforme apurou a reportagem da Jovem Pan, alguns idosos falaram que chegaram a esperar cerca de 3 horas para serem vacinados no posto drive-thru do Pacaembu. Com a alta procura pela imunização, a Prefeitura de São Paulo ampliou o período de aplicação dos vacinas até as 19h deste sábado nos postos do Pacaembu, da Igreja Boas Novas, na Vila Prudente e o do Autódromo de Interlagos. Inicialmente, a vacinação seria encerrada às 17h. O único posto drive-thru que ficará aberto até as 17h é o da Arena Corinthians, na zona leste da cidade. Já o horário do posto localizado no Anhembi será estendido até as 18h.