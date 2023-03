Vacinação contra a Mpox começa nesta segunda; veja quem pode tomar

Segundo o Ministério da Saúde, foram disponibilizadas 47 mil doses do imunizante para todo o país; doença era conhecida como ‘varíola dos macacos’, mas foi renomeada pela Organização Mundial da Saúde

Esquema vacinal requer duas doses do imunizante, com intervalo de aplicação de quatro semanas



A vacinação contra a mpox, anteriormente chamada de “varíola dos macacos”, começa nesta segunda-feira, 13, com o imunizante ficando disponível em todo o país. Segundo o Ministério da Saúde, o Programa Nacional de Imunizações (PNI) conta com 47 mil unidades da vacina que serão distribuídas por todos Estados e pelo Distrito Federal, sendo que o esquema vacinal envolve duas doses do imunizante, com intervalo de quatro semanas. Neste primeiro momento, haverá grupos prioritários, sendo divididos em dois grupos: pré-exposição e pós-exposição. Nos casos de pré-exposição ao vírus, serão imunizados aqueles que vivem com HIV/aids e profissionais de laboratórios que atuam em locais de exposição ao vírus da mpox. Já no grupo pós-exposição, poderão se vacinar são as pessoas que tiveram contato direto com secreções de pessoas suspeitas ou casos confirmados da doença. Aqueles já diagnosticados com a doença ou que apresentarem lesões suspeitas no momento da vacinação não poderão ser imunizados. O Ministério irá enviar as doses de acordo com pedidos das cidades e Estados. A vacina é de origem dinamarquesa e já é utilizada nas campanhas de imunização nos Estados Unidos e na Europa.

*Com informações da repórter Beatriz Manfredini