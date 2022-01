Vacinação de crianças contra a Covid-19 começa no dia 17 na cidade do Rio; confira calendário

Público infantil será imunizado em ordem de idade decrescente, começando com as meninas de 11 anos; campanha se estende até 9 de fevereiro

Ina FASSBENDER / AFP As crianças de 5 a 11 anos serão imunizadas com a dose pediátrica da vacina da Pfizer



A Prefeitura do Rio de Janeiro começará a vacinar as crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19 a partir do dia 17 de janeiro. O calendário foi divulgado pelo prefeito Eduardo Paes (PSD) em uma rede social na manhã desta quinta-feira, 6. O público infantil será imunizado em ordem de idade decrescente, com três dias para cada idade, começando com as meninas de 11 anos. A campanha se estende até o dia 9 de fevereiro. As crianças serão vacinadas com o imunizante da Pfizer, o único aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para a faixa etária. A vacina aplicada no público infantil é diferente da aplicada em maiores de 12 anos. O grupo vai receber duas doses de 0,2 ml, que correspondem a um terço da concentração das doses administradas em adolescentes e adultos, em um intervalo de oito semanas.

Confira o calendário: