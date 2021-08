Governo de SP recebe mais 2 milhões de doses da CoronaVac prontas para aplicação

Essa é a segunda remessa do imunizante vinda da China a chegar ao Brasil somente nesta semana

ALLISON SALES/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 28/01/2021 Governo recebeu 4 milhões de doses da vacina em quatro dias



Na noite desta quarta-feira, 11, o Governo de São Paulo recebeu mais dois milhões de doses prontas para aplicação da vacina Coronavac. O lote, enviado pela biofarmacêutica chinesa Sinovac, chegou em um voo da companhia aérea Turkish Airlines por volta das 21h (horário de Brasília) no Aeroporto Internacional de Guarulhos, região metropolitana de São Paulo. Segundo o Governo, a chegada de novas vacinas “dá mais agilidade à campanha de vacinação não apenas em São Paulo, mas em todo o Brasil”. Isso porque antes do Instituto Butantan entregar os lotes para o Ministério da Saúde, por meio do Programa Nacional de Imunização, ocorrem os processos de envase, rotulagem, embalagem e controle de qualidade.

Somente no mês de julho foram entregues mais de 10 milhões de doses do imunizante, que são referentes à produção de um lote processado a partir dos seis mil litros de IFA (Ingrediente Farmacêutico Ativo), recebidos no dia 26 de junho. A matéria-prima foi envasada no complexo fabril do Butantan, na zona Oeste da cidade de São Paulo. No último domingo o Governo de SP também recebeu a mesma quantidade de remessas da vacina do Butanta.