Vale suspende uso de barragem de rejeitos em Jeceaba (MG) e paralisa usina

Mineradora paralisou os trabalhos após uma decisão da Vara Única da comarca Entre Rios de Minas

Mineradora suspendeu o uso da barragem após decisão judicial



A Vale suspendeu, na quinta-feira 24, a disposição de rejeitos e a realização de obras na barragem B7, localizada no município de Jeceaba, em Minas Gerais. A mineradora também paralisou as operações da usina de concentração de Viga, que fica em Congonhas, município vizinho, e estima um impacto de 11 mil toneladas em sua produção diária de finos de minério de ferro no período de fechamento. Os trabalhos na barragem foram paralisados pela empresa após uma decisão proferida pelo juiz da Vara Única da comarca Entre Rios de Minas – a decisão do magistrado ocorreu na esteira de uma ação civil pública ajuizada pelo município de Jeceaba. A Vale afirma que vai recorrer, e que considera que a unidade operacional de Viga atende aos requisitos necessários para a expedição do alvará à barragem.

Ainda de acordo com a mineradora, as atividades da mina de Viga seguem inalteradas. O complexo extrativo da Vale fica entre os municípios de Jeceaba e Congonhas, localizado a cerca de 80 quilômetros de Belo Horizonte, capital mineira.

*Com Estadão Conteúdo