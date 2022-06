Varíola dos macacos: Número de casos monitorados pela Saúde sobe para sete

São Paulo notificou o primeiro caso suspeito nesta segunda-feira; ainda não há confirmação da doença no país

Marcello Casal Jr/Agência Brasil Ministério da Saúde disse que todos os casos estão em isolamento e sendo monitorados



O Ministério da Saúde atualizou para sete o número de casos suspeitos de varíola dos macacos. O caso em investigação mais recente foi notificado nesta segunda-feira, 6, pela Secretaria de Saúde do estado de São Paulo. Até o momento, o Brasil não possui nenhum caso confirmado da doença. Os estados de Santa Catarina, Ceará, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e São Paulo têm um caso suspeito cada um, e outros dois casos são monitorados em Rondônia. Segundo a pasta, os pacientes estão “isolados e em recuperação, sendo monitorados pelas equipes de vigilância em saúde. A investigação dos casos está em andamento e será feita coleta para análise laboratorial”.

*Com informações da Agência Brasil