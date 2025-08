Vazamento de nudes e assédio: PF investiga denúncias de mulheres em casas de forró

Dez vítimas tiveram suas fotos e vídeos íntimos divulgados sem consentimento; outras 14 relataram ter sido vítimas de assédio e agressões por frequentadores e professores de dança

Nos últimos meses, um escândalo envolvendo casas de forró no Brasil e no exterior veio à tona, com mulheres denunciando homens por vazamento de fotos íntimas, assédio e agressões. A Polícia Federal está à frente das investigações, que já identificaram pelo menos 24 vítimas. As denúncias revelam que homens, conhecidos no ambiente de dança, compartilharam imagens sem consentimento em grupos do Telegram, expondo as mulheres de forma ilegal e imoral.

De acordo com os relatos, dez mulheres tiveram suas fotos e vídeos íntimos divulgados sem consentimento. Essas imagens foram capturadas durante relações consensuais, mas as vítimas não sabiam que estavam sendo gravadas. A situação se agrava com o fato de que as imagens foram compartilhadas em grupos, aumentando a humilhação e o dano psicológico.

Além do vazamento de imagens, 14 mulheres relataram ter sido vítimas de assédio e agressões por frequentadores de casas de forró e professores de dança. As vítimas descobriram que foram fotografadas e filmadas sem autorização apenas quando as imagens já estavam circulando na internet. A Polícia Federal está investigando a participação de outros homens em grupos de pornografia de vingança e assédio sexual, com denúncias que incluem agressão, perseguição, ameaça e lesão corporal.

Os crimes ocorreram em várias cidades, incluindo São Paulo, Cotia, Rio de Janeiro e até Turim, na Itália. A Polícia Federal está empenhada em identificar e responsabilizar os envolvidos, ouvindo novas testemunhas e aprofundando as investigações. Algumas vítimas já conseguiram identificar seus agressores, enquanto outros permanecem desconhecidos. A investigação continua, com o objetivo de trazer justiça para as mulheres afetadas por esses crimes e garantir que os responsáveis sejam punidos.

