Homem é morto pela polícia e 10 mil alunos ficam sem aulas durante operação no Complexo da Maré

Ao todo, 25 escolas municipais e estaduais e uma clínica de saúde da família não funcionaram por prevenção

Reprodução/Facebook/41º Batalhão de Polícia Militar - PMERJ Operação foi realizada durante a madrugada desta segunda-feira, 17



Cerca de 10 mil alunos ficaram sem aulas nesta segunda-feira, 17, no Complexo da Maré por conta de uma operação realizada pelo Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) durante a madrugada. Ao todo, 25 escolas municipais e estaduais e uma clínica de saúde da família não funcionaram por prevenção. Na ação, que teve foco principal na favela Nova Holanda, agentes da Polícia Militar estavam em busca dos traficantes que mataram um policial que fazia um patrulhamento no bairro de Olaria, subúrbio do Rio de Janeiro. Um criminoso morreu após confronto com os policiais, outro suspeito foi detido e houve a apreensão de armas drogas e munição. O policiamento foi reforçado na região e, segundo o Serviço de Inteligência da Polícia do Rio de Janeiro, nos Complexos da Maré, da Penha, do Lins e Salgueiro, existem traficantes e criminosos e outros Estados escondidos.

Também nesta segunda-feira, uma das líderes, que foi presa recentemente quando saiu do esconderijo para ir a um shopping de Campo Grande, zona Oeste da capital fluminense, foi transferida para seu Estado natal. Conhecida como Bibi Perigosa, ela foi enviada pela secretaria de Administração Penitenciária de volta ao Rio Grande do Norte.

