Veja a lista de escolas de samba campeãs do carnaval do Rio de Janeiro

Imperatriz Leopoldinense conquistou seu 9º título e se igualou ao Salgueiro e a Império Serrano como quarta maior campeã no Rio

PETER ILICCIEV/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO 21/02/2023 - Foto: PETER ILICCIEV/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO

Na noite desde domingo, 19, e desta segunda-feira, 20, as 12 escolas da primeira divisão do Carnaval do Rio de Janeiro desfilaram na Sapucaí. E, após a apuração, a Imperatriz Leopoldinense foi consagrada como campeã da elite do carnaval carioca em 2023. A conquista confirmou as tendências apontadas no pré-carnaval, que colocavam a escola como uma das favoritas, ao lado da Unidos do Viradouro. Essa foi a 9ª conquista da escola, que agora iguala Império Serrano e Salgueiro como quarta maior campeã do carnaval do Rio de Janeiro. Além da Imperatriz Leopoldinense, outras 15 escolas já foram campeãs do carnaval carioca.

Confira abaixo a lista com todas as 16 agremiações que já venceram o Carnaval carioca: