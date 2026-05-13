Veja até quando persiste frente fria em SP e outras áreas do Brasil

Capital paulista registrou na segunda-feira (11) a manhã mais gelada do ano, no Mirante de Santana, com 9,4ºC

Tiago Queiroz/Estadão Conteúdo Intensa massa de ar polar que fez cair as temperaturas em São Paulo e outras áreas do Brasil devem perder força a partir desta quarta-feira (13)



A intensa massa de ar polar que fez cair as temperaturas em São Paulo e outras áreas do Brasil nos últimos dias deve começar a perder força a partir desta quarta-feira (13). No entanto, apesar da elevação gradual das temperaturas no centro-sul do país ao longo da semana, uma nova frente fria está prevista para o próximo fim de semana.

De acordo com Climatempo, a partir da sexta-feira (15), uma nova frente fria irá avançar pelo oceano e provocar nova mudança nas condições do tempo, principalmente no sul e no sudeste.

Além da nova queda nas temperaturas, há previsão de aumento da nebulosidade e possibilidade de pancadas de chuva em capitais como São Paulo. O próximo fim de semana também deve começar com temperaturas mais amenas e tempo instável em parte do centro-sul do Brasil.

A semana começou com recordes de frio em diferentes estados. Na cidade de São Paulo, a manhã da última segunda-feira (11) foi a mais fria do ano até agora. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a estação do Mirante de Santana, zona norte da capital, registrou 9,4°C. Foi a menor temperatura para a primeira quinzena de maio em 37 anos.

No extremo sul da capital paulista, a estação de Interlagos marcou 7,2°C nas primeiras horas do dia. O frio intenso também atingiu cidades da região sul. Em São Joaquim, na Serra catarinense, os termômetros chegaram a -4,61°C nesta terça-feira (12), a menor temperatura registrada no Brasil em 2026 até o momento.

Segundo a Climatempo, a massa de ar frio responsável pela queda acentuada das temperaturas é de origem polar continental, fenômeno que permite que o ar gelado avance com mais intensidade sobre o continente e alcance áreas mais amplas do país.