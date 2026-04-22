Veja como fica o rodízio de veículos em São Paulo nesta quarta-feira

após o feriado de Tiradentes. No dia, a restrição de circulação no centro expandido, das 7h às 10h e das 17h às 20h, vale para veículos com

A restrição foi suspensa na segunda-feira, 20, considerando a redução da circulação de veículos em razão do feriado prolongado de Tiradentes.

Conforme a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), as demais restrições existentes para caminhões, fretados e faixas exclusivas para ônibus na cidade foram mantidas ao longo da segunda-feira.

Já durante o feriado na terça-feira, 21, o rodízio de veículos e demais restrições não vigoraram na cidade, seguindo a previsão da legislação.

A Ciclofaixa de lazer foi ativada na terça-feira e o estacionamento rotativo pago (Zona Azul) funcionou conforme a sinalização do local.