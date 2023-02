Veja fotos da festa do título da Imperatriz Leopoldinense no Carnaval do Rio

Agremiação conquistou seu 9º título no carnaval do Rio de Janeiro ao contar a história de Lampião; componentes

LUIZ GOMES/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Neste ano, a escola falou sobre Lampião em seu desfile, em enredo assinado pelo prestigiado carnavalesco Leandro Vieira



Depois de um grande desfile na madrugada de terça-feira, 21, a Imperatriz Leopoldinense conquistou seu 9º título do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro. A última conquista da agremiação havia sido em 2001, quando levou o tricampeonato. Neste ano, a escola falou sobre Lampião em seu desfile, em enredo assinado pelo prestigiado carnavalesco Leandro Vieira. A quadra da escola já estava lotada na apuração, já que fãs consideraram o desfile como uma das melhores do Grupo Especial. Quando o título foi confirmado, a sede da Imperatriz entrou em festa.

Confira fotos da comemoração do título: