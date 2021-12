Veja os nomes mais escolhidos para bebês em 2021, com Miguel e Helena no topo da lista

Dados da Arpen-Brasil (Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais) indicam que Gael e Maria Alice foram os nomes que mais cresceram no último ano

rawpixel.com - Freepik Confira o top-10 de nomes de bebês mais escolhidos em 2021



Miguel e Helena foram os nomes mais escolhidos pelos brasileiros para batizarem seus filhos recém-nascidos em 2021. Segundos dados divulgados nesta terça, 28, pela Arpen-Brasil (Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais), Miguel liderou entre os bebês do sexo masculino com 29.313 aparições, enquanto Helena ficou no topo da lista das meninas com 22.658 ocorrências. Os que mais apresentaram crescimento no ranking geral foram Gael – de 19.313 e a décima colocação em 2020, foi usado em 24.998 meninos e chegou ao terceiro lugar; para as garotas, Maria Alice não estava no top-20 em 2020, e apareceu na 13ª colocação em 2021 com 15.533 bebês batizados. Confira os top-10 completo para ambos os sexos:

10 nomes masculinos mais frequentes em 2021

Miguel: 28.301 Arthur: 26.655 Gael 23.973 Heitor: 22.368 Theo: 19.853 Davi: 18.304 Gabriel: 17.159 Bernardo: 15.935 Samuel: 15.563 João Miguel: 13.254

10 nomes femininos mais frequentes em 2021