Lene Sensitiva prevê campeão da Copa do Mundo, ‘novo’ affair de Neymar e quem roubará posto de Luciano Huck; confira

Vidente ainda crava que Palmeiras não leva o Mundial de Clubes e que dois sertanejos irão morrer no próximo ano

Lene Sensitiva realizou novas previsões sobre o mundo do futebol e das celebridades para o ano de 2022. Durante o programa ‘Salve’ do apresentador Antonio Tabet e Evelyn Castro, a vidente disse que o Flamengo não terá um bom ano e ‘passará vergonha’, não conseguindo nenhum título durante a temporada. Os rivais Corinthians e Palmeiras é que “vão mandar bem”, mas o alviverde não conseguirá o título do Mundial de Clubes, no Qatar. “Eu fiz a previsão da Libertadores passada e falei que daria Palmeiras e Flamengo na final, com o Palmeiras campeão da Libertadores e no Mundial em quarto lugar. O Palmeiras tem uma maldição muito grande em cima dele e não será campeão mundial”, disse. Campeão da Copa do Brasil e Brasileirão em 2021, o Atlético Mineiro não levará título em 2022, mas “a posição no Brasileiro vai ser boa”.

Questionada sobre o título da seleção brasileira na Copa do Mundo do Qatar, em novembro, Lene Sensitiva cravou: o hexacampeonato vem. “Eu venho sentindo que o Brasil vai trazer o título para nós: seremos campeões. O Neymar vai voltar com a Bruna Marquezine e o futebol dele vai triplicar – porque agora ele não está jogando nada”, disparou a sensitiva. Sobre perdas no mundo do esporte, Lene contou que haverá uma comovente. “Uma morte vai entristecer muita gente na Fórmula 1 em 2022, com um acidente muito grave e não vejo ele sobrevivendo. Prefiro não dizer o nome por questão de ética”, disse.

Separações entre famosos e trocas na grade da TV Globo

Entre as celebridades, Lene Sensitiva informou durante o programa que o ano de 2022 será conturbado, com muitas separações entre casais famosos. “Leonardo e Poliana se separam em 2022. Eduardo Costa também se separa e vai ter muita polêmica no nome dele. Zé Felipe e Virgínia vão ter outro bebê e é menino [há rumores de que a influenciadora está grávida]. Zezé di Camargo também será pai”, comentou. O novo BBB, sem Leifert e Rafael Portugal e com Tadeu Schmidt e Calabresa, será ‘um fracasso’. “Não vai ser um sucesso, e ele [Tadeu] será substituído e será pelo Mion”, contou. Mas as previsões não são boas para a grade de domingo da TV Globo. “O Luciano Huck não ficará no domingo, tá cada vez pior e vai quebrar o Domingão do Huck, acaba em 2022″, disparou. De acordo com Lene, Eliana trocará o SBT pela Globo para substituir Luciano”. Sobre as perdas, Lene disse ainda que um apresentador de televisão irá partir em 2022, e ficou ‘no ar’ que seria o Silvio Santos, entretanto, ela não quis falar certamente o nome. Outros dois cantores sertanejos também morrerão durante o ano, segundo as previsões da vidente.