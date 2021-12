Filhote de gorila morre no Zoológico de Belo Horizonte após cair de altura de três metros

Tratadores tentaram socorrê-lo, mas chegaram após ele sofrer uma segunda queda e quando já estava sem pulsação e respiração

Cynthia Cipreste / Zoológico de belo Horizonte / Divulgação Filhote nos braços da mãe, Imbi, quando ainda estava vivo



Um filhote de gorila, nascido no último dia 3 de setembro, faleceu neste domingo, 26, no Zoológico de Belo Horizonte, após cair de uma altura de três metros. Segundo a Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica (FPMZB), órgão da prefeitura de BH, o animal sofreu a queda quando estava pendurado nas costas de uma irmã mais velha, chamada ‘Anaya’, após uma brincadeira entre a família. O filhote ficou desacordado, e foi levado por outro irmão, Jahari, para perto da mãe, Imbi, mas sofreu outra queda. Os tratadores do zoológico se deslocaram até o local após a primeira queda, e conseguiram separar a família do bebê animal e iniciar um atendimento. Contudo, o filhote já não tinha pulsação e havia parado de respirar, além de apresentar “hemorragia nasal, edema na região orbicular, e laceração no lóbulo auricular esquerdo, compatíveis com o quadro de queda e traumatismo na região crânio-encefálica”, de acordo com informações da FPMZB. Os tratadores levaram o gorila para que a família se despedisse, em respeito ao processo de luto da espécie. Agora, o zoológico aguarda orientações do Programa Europeu de Espécies Ameaçadas de Gorilas, do qual faz parte, para definir o que será feito com o pequeno animal após a necropsia.