Veja quem são bombeiros civis que morreram no desabamento da gruta em Altinópolis

Desmoronamento aconteceu no domingo, 31, e matou nove profissionais que estavam no local participando de um treinamento; políticos e figuras públicas se manifestaram

JOEL SILVA/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Acidente aconteceu no último domingo, 31



Nove bombeiros civis morreram no desabamento de uma gruta na cidade de Altinópolis, no interior de São Paulo. O episódio aconteceu no domingo, 31, durante um treinamento realizado no local. Todas as vítimas já foram identificadas e os corpos foram liberados pelo Instituto Médico Legal (IML). Dos nove mortos, seis são da cidade de Batatais, que decretou luto oficial e anunciou um velório coletivo das vítimas. Os outros três mortos terão seus velórios realizados em suas cidades, atendendo a pedidos de seus familiares. Em Batatais, o velório acontecerá nesta segunda-feira, 1º, no Ginásio de Esportes Marinheirão, sendo que o evento será privado para familiares e amigos das 8h30 às 10h30 e aberto o público até as 15h. Depois do episódio, alguns políticos e figuras públicas se manifestaram, lamentando a tragédia.

Veja quem são as vítimas:

Ana Carla Costa Rodrigues de Barros

Celso Galina Júnior

Débora Silva Ferreira

Elaine Cristina de Carvalho

Jenifer Caroline da Silva

José Cândido Messias da Silva

Jonatas Ítalo Lopes

Natan de Souza Martins

Rodrigo Triffoni Calegari

Meus mais sinceros sentimentos aos familiares e amigos dos nove bombeiros civis, mortos em treinamento em uma gruta na cidade de Altinópolis/SP, ontem (31/10). Que Deus os conforte neste momento de perda e dor! Minha solidariedade aos guerreiros dos @BombeirosPMESP ! 🙏🏻🙏🏻 — Anderson Torres (@andersongtorres) November 1, 2021

Meus sentimentos aos familiares dos nove bombeiros civis mortos no desabamento da gruta em Altinópolis (SP), durante um treinamento. Desejo breve recuperação aos que foram resgatados com vida. — Capitão Derrite (@capitaoderrite) November 1, 2021