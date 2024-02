Velório de Abilio Diniz será nesta segunda-feira no Morumbi

Empresário morreu no domingo, 18, aos 87 anos; despedida será aberta ao público, mas o enterro restrito aos familiares

TIAGO QUEIROZ/ESTADÃO CONTEÚDO Foto de arquivo de 21/06/2017 do empresário Abílio Diniz



O velório do empresário Abilio Diniz acontece nesta segunda-feira, 19, das 11h às 15h, no Salão Nobre do Morumbi, Estádio do São Paulo Futebol Clube, o time do coração do empresário. O velório será aberto ao público, mas o enterro, cujo local não foi revelado, será reservado aos familiares. “Um dos maiores e mais inovadores empresários do Brasil, Abilio sempre se guiou pelos valores que construiu ao longo de sua vida, pautada pela fé, pela disciplina, pelo amor à família e ao seu país”, diz nota divulgada pela família. “O empresário deixa cinco filhos, esposa, netos e bisnetos, e irá ao encontro do seu filho João Paulo, falecido em 2022. A família agradece a todas as mensagens de apoio e carinho neste momento tão difícil”, completa o comunicado.

Como o site da Jovem Pan mostrou, Abilio morreu no domingo, 18, aos 87 anos, no Hospital Albert Einstein em São Paulo, onde estava internado com pneumonia. Conhecido por sua trajetória no Grupo Pão de Açúcar, fundado por seu pai, Abilio foi presidente do grupo por quase seis décadas. Em 2012, após uma disputa judicial com o sócio francês Casino, vendeu sua participação na empresa, mas permaneceu ativo no varejo, tornando-se sócio do Carrefour. Atualmente, a empresa de participações da família Diniz, a Península, é o segundo maior acionista do grupo varejista francês. Ela também era reconhecido por sua paixão pelos esportes e por sua rotina rigorosa de exercícios. Em 1989, foi vítima de um sequestro em São Paulo, que durou seis dias, sendo seus sequestradores presos posteriormente.

*Com informações do Estadão Conteúdo