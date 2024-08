Apresentador expressou em vida o desejo de uma cerimônia simples, seguindo as tradições judaicas, a sua religião

Roberto Nemanis/SBT Silvio Santos morreu neste sábado (17), em São Paulo, aos 93 anos



A família do icônico apresentador Silvio Santos anunciou que ele optou por um sepultamento de acordo com as tradições judaicas, sem a realização de um velório público. Silvio Santos morreu neste sábado (17), em São Paulo, aos 93 anos, deixando um legado marcante na televisão brasileira. De acordo com o rito judaico, o enterro é realizado de forma simples, sem ostentação, flores ou enfeites, refletindo a crença na igualdade entre todos os seres humanos. A prática não permite a exibição do corpo em caixão aberto, pois isso é considerado uma falta de respeito ao falecido. O corpo é coberto com um lençol e sepultado em uma mortalha branca, que é simples e despojada. Em nota, a família disse que o apresentador expressou em vida o desejo de uma cerimônia discreta quando morresse. “Queremos dizer para vocês que por muitas vezes, ao longo da vida, a medida que nosso pai ia ficando mais velho, ele ia expressando um desejo com relação à sua partida. Ele pediu para que assim que ele partisse, que o levássemos direto para o cemitério e fizéssemos uma cerimônia judaica. Ele pediu para que não explorássemos a sua passagem. Ele gostava de ser celebrado em vida e gostaria de ser lembrado com a alegria que viveu. Ele nos pediu para respeitarmos o desejo dele. E assim vamos fazer”, diz comunicado enviado pelos herdeiros.

Um aspecto importante desse ritual é a lavagem do corpo antes do sepultamento, que simboliza tanto a purificação quanto uma homenagem. Essa tradição é um momento significativo para a família e amigos, que se reúnem para prestar suas últimas homenagens de maneira respeitosa. O sepultamento deve ser realizado o mais rapidamente possível, preferencialmente no mesmo dia da morte, exceto em casos de Shabat, quando os enterros não são permitidos. A crença judaica sustenta que adiar o sepultamento é desrespeitoso, pois se acredita que a alma do falecido só encontra descanso após a cerimônia de sepultamento.

Publicado por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA