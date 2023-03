Velório do cartunista Paulo Caruso é aberto ao público e acontece neste domingo

Considerado um dos chargistas e caricaturistas mais importantes do Brasil, o artista morreu na manhã desse sábado, 4, após passar dias internado no Hospital 9 de Julho, onde tratava de um câncer no intestino

Reprodução/Instagram/caruso.paulo Paulo Caruso recebeu diversas homenagens neste sábado, 4; ele morreu aos 73 anos



O velório do cartunista Paulo Caruso, de 73 anos, acontece neste domingo, 5, em São Paulo, e será aberto ao público, conforme informou a família nas redes sociais. Considerado um dos chargistas e caricaturistas mais importantes do Brasil, o artista morreu na manhã desse sábado, 4, após passar dias internado no Hospital 9 de Julho, onde tratava de um câncer no intestino contra o qual lutava desde 2016. A cerimônia está marcada das 11h às 17h e ocorre no Velório Home, localizado na Rua São Carlos do Pinhal, nº 376, no centro da capital paulista. O enterro, que será restrito a amigos e familiares, acontece na manhã da segunda-feira, 6, no Cemitério São Paulo, na Zona Oeste. Irmão gêmeo do também cartunista Chico Caruso, pai do cineasta Paulinho Caruso e tio do humorista Fernando Caruso, Paulo José Hespanha Caruso nasceu em 6 de dezembro de 1949, em São Paulo. O lendário cartunista iniciou-se profissionalmente no “Diário Popular” no final da década de 1960, tendo colaborado nos jornais “Folha de S.Paulo” e “Movimento”. Daí em diante, passou por diversos veículos de comunicação como “O Pasquim” e as revistas “Careta”, “Senhor” e “Istoé”. Conhecido pelos seus cartuns políticos, Paulo se consagrou por fazer caricaturas ao vivo no programa Roda Viva, da TV Cultura, onde atuava desde 1987. Atualmente ele também publicava suas charges na “Revista Época”.