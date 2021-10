Venda de carros novos cai 25% em setembro por falta de veículos nas concessionárias

Associação que representa concessionárias revisa para baixo previsão de crescimento em relação a 2020; principal razão da queda é a escassez de semicondutores

Agência Brasil Vendas de carros caíram em relação a agosto, mas as de motos subiram



Por causa de falta de carros nas concessionárias, a venda de veículos novos caiu 25,33% em setembro na comparação com o mesmo mês de 2020, segundo dados divulgados pela Fenabrave, associação que representa as concessionárias. No total, 155,08 mil veículos foram vendidos, entre carros de passeio, utilitários leves, como picapes e vans, caminhões e ônibus. Em relação a agosto, a queda foi de 10,24%, o que tornou setembro o quarto mês seguido de diminuição de emplacamentos. A principal razão para a falta de carros é a escassez de semicondutores, componentes essenciais para a fabricação, que atingiu a indústria mundial e tem levado montadoras a parar a produção.

Nos nove primeiros meses de 2021, as vendas chegaram a 1,577 milhão de veículos, 14,78% a mais do que no mesmo período de 2020. No entanto, 2020 foi um ano de poucas vendas por causa da pandemia, que fez com que revendas de carros em alguns dos maiores mercados brasileiros fechassem por pelo menos dois meses. A situação levou a Fenabrave a mais uma vez revisar as projeções para o ano. A federação notou que a projeção de crescimento calculada em julho, de alta de 11,6% nas vendas de veículos novos ante 2020, não se cumprirá. Agora, a entidade espera melhora de 4,8%. A notícia positiva dentre os dados divulgados foi que as vendas de motos cresceram 9,26% em setembro ante o mesmo mês de 2020. Foram vendidas no mês 108,8 mil unidades, o que também significa um crescimento em relação a agosto, de 5,98% – foi o único segmento que teve um avanço na comparação com o mês anterior.