Vento em São Paulo derruba árvores, interrompe feira de aviação e deixa ao menos dois feridos

Teto de zinco se desprendeu do estande de um evento em Congonhas e atingiu um avião; condições climáticas foram alteradas pela chegada de um ciclone extratropical

LEANDRO FERREIRA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Mínima em São Paulo nesta quinta-feira, 11, deve ser de 11°C



Ventos de até 74 km/h atingiram a cidade de São Paulo no final da tarde desta quarta-feira, 10, e causaram transtornos na capital paulista. Entre as 16h e as 20h, o Corpo de Bombeiros recebeu 126 chamados para quedas de árvores na capital paulista e 38 nas cidades da região metropolitana. Pelo menos duas pessoas ficaram feridas. Uma motocicleta foi atingida por uma árvore na Rua Bandeira Paulista (zona sul de São Paulo), por volta das 14h30. O condutor, um jovem de 23 anos, foi socorrido e encaminhado ao Pronto Socorro da Santa Casa, no Centro. Na Avenida Brigadeiro Luiz Antonio, também na zona sul, uma mulher de 48 anos foi atingida por um galho. Ela foi levada para o hospital Beneficência Portuguesa. Ambos estão em estado estável. Algumas regiões da capital ficaram sem luz.

A feira de aviação Labace foi interrompida no aeroporto de Congonhas, na zona sul, depois que um telhado de zinco se desprendeu de um estande e atingiu um avião por volta das 16h. As fortes rajadas de vento em São Paulo foram provocadas por um ciclone extratropical que veio do Sul. Em Santa Catarina, elas atingiram 100 km/h. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências de São Paulo, a tendência é que a intensidade dos ventos diminua nesta quinta-feira. O frio, no entanto, deverá permanecer. “A sensação de frio será maior que o aferido pelos termômetros. O dia será marcado por baixa amplitude térmica com valores de temperatura entre mínima de 11°C e máxima de apenas 15°C. A umidade do ar segue elevada, com percentuais entre 65% e 95%”, destaca o CGE.