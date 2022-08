Ventos derrubam outdoor em avenida de Santa Catarina; veja vídeos

Caso aconteceu nesta quarta-feira, 10, na cidade de Porto Belo, no litoral catarinense; estrutura pertencia à rede de supermercado

Reprodução/Redes Sociais Um carro passava pelo local no momento da queda, mas não foi atingido pela estrutura



Os fortes ventos que atingem o Estado de Santa Catarina derrubaram um outdoor em uma avenida da cidade de Porto Belo, no litoral catarinense. A queda aconteceu nesta quarta-feira, 10, na Avenida Governador Celso Ramos, localizada no bairro de Balneário do Perequê, e foi gravado por pessoas que estavam no local. A estrutura pertence à rede de supermercados Fort Atacadista. Um carro estava passando na Avenida no momento da queda da estrutura, mas não foi atingido. Cabos de energia que passavam pelo local foram rompidos As imagens da queda viralizaram nas redes sociais. Em nota divulgada nas redes sociais, a Prefeitura de Porto Belo pede que os cidadãos acionem a Defesa Civil em caso de emergências causadas pelas chuvas. Autoridades alertaram para o risco de deslizamentos e alagamentos em diversas regiões do Estado.

Veja vídeos da queda: