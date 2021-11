Vereador de Itapevi é morto a tiros ao chegar em casa

Denis Lucas, de 47 anos, foi atingido na cabeça por volta das 23h desta quarta-feira, 17; polícia paulista descarta hipótese de latrocínio

Reprodução/Redes Sociais Crime ocorreu no centro de Itapevi, na Grande São Paulo



O vereador Denis Lucas (Republicanos), de Itapevi, foi morto a tiros na garagem de sua casa, na noite desta quarta-feira, 17. Segundo informações preliminares da polícia paulista, o parlamentar foi atingido na cabeça, por volta das 23h, quando fechava o portão de sua casa. Ele tinha 47 anos e estava no segundo mandato. O caso foi registrado como homicídio – a hipótese de latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte, está descartada.

“Um vereador, de 47 anos, morreu após ser baleado, na noite de quarta-feira (17/11), por volta das 23h, na Avenida Brasil, no centro de Itapevi, na Grande São Paulo. Guardas municipais foram acionados para atenderem a ocorrência e, no endereço indicado, encontraram a vítima sem sinais vitais – o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou o óbito. Segundo testemunhas, o homem estacionou o veículo na garagem e, após alguns instantes, foi possível ouvir barulhos de disparos de arma de fogo. Em seguida, ele foi encontrado caído. Um celular, peças de roupa, uma bíblia e uma garrafa de plástico foram apreendidos para perícia. O caso foi registrado como homicídio e localização/apreensão de objeto pela delegacia da cidade”, diz nota enviada à reportagem pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP).

Em seu perfil nas redes sociais, o prefeito de Itapevi, Igor Soares, lamentou a morte de Denis Lucas. “Recebi a triste notícia que o vereador e amigo Denis foi vítima de possível latrocínio e, infelizmente, veio a óbito. Um cara do bem, que lutava pela defesa dos valores cristãos e da família, membro da Igreja Universal do Reino de Deus, e que também fazia um grande trabalho social e de evangelização. Meus sentimentos a todos amigos e parentes”, escreveu. O presidente do Republicanos em São Paulo, também se manifestou. “Recebemos há pouco a triste notícia do falecimento do nosso vereador Denis Lucas, da cidade de Itapevi. Em nome do Republicanos São Paulo, expresso os meus sentimentos para todos os familiares e amigos do Denis, que vinha desempenhando um importante papel na política do município. Que Deus possa confortar aqueles que sentem a sua perda neste momento”, diz a nota da sigla.