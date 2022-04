Viação Itapemirim tem todas as linhas de ônibus suspensas pela ANTT

Grupo passa por recuperação judicial e atravessa dificuldades operacionais também na atividade rodoviária, além da aérea

Reprodução / Instagram / @Vitapemirim Viação Itapemirim havia começado como empresa de linhas rodoviárias e expandido para linhas aéreas



A Viação Itapemirim teve todas as linhas de ônibus que opera suspensas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) nesta quarta, 20. De acordo com a agência, a intenção é assegurar a segurança e a qualidade na prestação de serviço aos passageiros e será válida até que “seja cadastrada frota compatível com as linhas a serem reativadas”. A Itapemirim poderá realizar as viagens que já foram vendidas, mas apenas dentro de um prazo de 30 dias, e terá que garantir reembolso ou remanejamento para outras companhias, de acordo com o que os clientes solicitarem. O grupo Itapemirim passa por problemas financeiros: as operações da companhia aérea foram suspensas e a empresa pediu que algumas linhas rodoviárias também deixassem de operar temporariamente em dezembro, mas voltou atrás em janeiro. Dezenas de ônibus do grupo também foram alvo de operação de busca e apreensão. Na última segunda-feira, 18, a Justiça de São Paulo bloqueou os bens de Sidnei Piva, principal sócio do grupo. A Jovem Pan buscou contato com o grupo Itapemirim, mas não obteve resposta até a publicação deste texto.