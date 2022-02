Justiça determina busca e apreensão de 61 ônibus da Viação Itapemirim

Juíza atendeu a pedido do Banco Moneo, instituição financeira ligada à empresa Marcopolo, que produz carrocerias de ônibus

Reprodução / Instagram / @Vitapemirim Grupo Itapemirim atravessa crise financeira que levou a suspensão de atividades nas rotas aéreas



O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) determinou a busca e apreensão de 61 ônibus da Viação Itapemirim. A decisão foi tomada a pedido do Banco Moneo, instituição financeira ligada à empresa Marcopolo, que produz carrocerias de ônibus. Segundo a Justiça, o banco comprovou que a Itapemirim estava em dívida com ele. A juíza Fernanda de Carvalho Queiroz escreve que a cópia do despacho “servirá de Mandado de Busca e Apreensão, devendo ser cumprida com urgência por se tratar de liminar bem como servirá para a requisição de força policial” e autorizou até mesmo o arrombamento dos veículos pelos agentes, caso seja necessário. O Grupo Itapemirim atravessa grave crise financeira, que levou a empresa a suspender os serviços de transporte aéreo e fez com o Ministério Público de São Paulo defendesse que a falência do grupo fosse decretada e os bens dos donos fossem bloqueados. A Jovem Pan tentou contato com o Grupo Itapemirim, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem.