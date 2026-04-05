Vídeo mostra batida de Porsche na contramão na zona leste de SP; assista

Após teste de bafômetro, foi constatado que o condutor do veículo de luxo estava embriagado, com 0,40 mg/L de álcool no ar expelido pelos pulmões, o que configura crime de trânsito

Reprodução / Câmeras de segurança Vídeo mostra batida de Porsche na contramão na zona leste de SP



Um vídeo mostra o exato momento do grave acidente envolvendo um Porsche Boxster e um Fiat Siena na Avenida Conde de Frontin, região da Vila Matilde, zona leste de São Paulo. A colisão frontal aconteceu na madrugada de sábado (4). Veja:

As imagens mostram que o motorista do carro de luxo sobe no canteiro e invade a contramão da avenida, batendo de frente com o Siena. O vídeo também mostra a parte dianteira do Porsche completamente destruída após a pancada.

Após o acidente, o condutor do Porsche foi submetido ao teste do bafômetro. O aparelho apontou 0,40 mg/L de álcool no ar expelido pelos pulmões. De acordo com o Conselho Nacional de Trânsito (Contran), o resultado não é apenas uma infração, mas já configura crime de trânsito.

Segundo a Polícia Militar, cada um dos veículos era ocupado por duas pessoas, totalizando quatro feridos. As vítimas do Fiat Siena foram separadas no resgate: o condutor foi encaminhado para o Hospital das Clínicas, enquanto o passageiro foi levado ao Pronto-Socorro de Ermelino Matarazzo.

Já o motorista do Porsche e o passageiro que o acompanhava no carro de luxo foram socorridos e encaminhados para atendimento no Pronto-Socorro do Tatuapé.

*Com informações do Estadão Conteúdo