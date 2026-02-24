Vídeo mostra caixões e urnas sendo levados pela enxurrada em Ubá

Fortes chuvas deixaram ao menos 20 mortos na Zona da Mata mineira

Reprodução/Redes Sociais No vídeo, não é possível ver a rua, que foi completamente tomada pela água



Uma gravação feita na noite de segunda-feira (23) mostra caixões e urnas sendo arrastados por uma enxurrada no município de Ubá, na Zona da Mata, em Minas Gerais.

A região sofre com fortes chuvas que deixaram ao menos 20 mortos. No vídeo, não é possível ver a rua, que foi completamente tomada pela água. Os caixões podem ser vistos descendo a Avenida Beira-Rio em alta velocidade.

Calamidade pública

O Governo de Minas Gerais confirmou 20 mortes em decorrência das fortes chuvas que atingiram Juiz de Fora, Ubá e outros municípios da Zona da Mata, na noite de segunda-feira (23).

Dezesseis mortes aconteceram em Juiz de Fora, e quatro no município de Ubá. Durante a madrugada desta terça, a prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão (PT-MG), anunciou que decretou estado de calamidade pública. “Quem tentou andar pela cidade hoje sabe que os bairros estão ilhados”, disse Margarida.

O governador Romeu Zema (Novo) decretará três dias de luto oficial em todo Estado e deve visitar a região até o final desta terça ou na próxima quarta. O vice-governador Mateus Simões (PSD) também deve se deslocar para o local, segundo nota do governo.

Em nota, a Defesa Civil Nacional afirmou que reconheceu na manhã desta terça o estado de calamidade pública de Juiz de Fora e que iniciou trabalhos de socorro e ajuda imediata. Também informou que enviou oito especialistas do Grupo de Apoio a Desastres (GADE) para acelerar as ações de assistência.

*Com informações do Estadão Conteúdo