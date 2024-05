Vídeo mostra resgate impressionante de bebê por helicóptero; assista

Membro da equipe de salvamento precisou quebrar o telhado para retirar a criança da casa; evento ocorreu na cidade de Lajeado

Reprodução/WhatsApp Imagem do resgate de um bebê na cidade de Lajeado, interior do Rio Grande do Sul



Em um ato de coragem, uma operação de resgate na cidade de Lajeado, no Rio Grande do Sul, capturou a atenção de milhares de pessoas nas redes sociais. Um vídeo emocionante mostra o momento em que membros das forças de resgate, enfrentando condições adversas, utilizam um helicóptero para salvar um bebê preso em uma casa inundada. As imagens divulgadas mostram um dos agentes de resgate, em um gesto desesperado, quebrando o telhado da residência com um tijolo e ferramentas improvisadas. O objetivo era claro: acessar a criança que estava isolada e em perigo iminente dentro da casa. Este momento de tensão e alívio subsequente, capturado em vídeo, ressalta a gravidade da situação enfrentada pelas vítimas das enchentes e a dedicação dos socorristas. A tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul tem números alarmantes, com a Defesa Civil do estado reportando quase 60 mortes e mais de 70 pessoas desaparecidas até o momento.

Confira o vídeo