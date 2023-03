Vídeo registra queda de helicóptero que matou quatro pessoas em SP; assista

Acidente aconteceu na tarde desta sexta-feira, na Barra Funda, zona oeste da capital; helicóptero caiu em alta velocidade em um galpão abandonado

Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra o momento em que um helicóptero caiu na Barra Funda, na zona oeste de São Paulo. Quatro pessoas estavam dentro da aeronave. Ninguém sobreviveu. No canto da tela, é possível observar o helicóptero caindo em alta velocidade. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu entre as Pedro Luís Alves Siqueira e Rua James Holland. Nove viaturas da corporação foram até o local. Uma das hipóteses é de que aeronave bateu em um coqueiro e se desmontou, segundo o subcomandante Yuri Moraes, do 2° grupamento de Bombeiros, após sofrer uma possível pane. Moraes acredita que o piloto tentou fazer um pouso de emergência. De acordo com Moraes, eles foram até o Guarujá, no litoral paulista, e voltava com destino ao Aeroporto Campo de Marte. A perícia foi solicitada e os Bombeiros aguarda o resultado para saber o que causou a queda da aeronave. Veja o vídeo:

A aeronave é um Robinson R44 II, prefixo PR-PGC, com capacidade de transportar um piloto e três passageiros. Ele era operado pela Helimart Taxi Aéreo e pela Geoflito Atividades Geoespaciais e pertence à JBN Locações e Gerenciamento de Aeronaves, de acordo com o registro da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). “A aeronave, assim que se chocou, se esfacelou. Não tem uma parte inteira da aeronave. As quatro vítimas foram identificadas e os nomes encaminhados para as polícias Civil e Militar. A área foi isolada para perícia”, disse o subcomandante Moraes. Ainda segundo o subcomandante, não existe risco explosão. “Verificamos não há vazamento de combustível ou óleo. Não há risco de explosão”, afirmou. Também foi descartada a hipótese de que a queda teria sido provocada por sobrepeso.