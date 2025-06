Vídeos mostram últimos registros de Juliana Marins antes de queda fatal em vulcão na Indonésia

Nas imagens, a brasileira aparece ao lado de uma outra turista comentando sobre a longa caminhada e a frustração de chegar ao local e não ser possível contemplar a paisagem por conta da neblina

Reprodução/Instagram/ajulianamarins Juliana foi encontrada morta nesta terça-feira



Vídeos compartilhados pela família de Juliana Marins, de 27 anos, nas redes sociais mostram os últimos momentos da jovem durante a trilha no Monte Rinjani, na Ilha de Lombok, na Indonésia. Nas imagens, ela aparece ao lado de uma outra turista comentando sobre a longa caminhada e a frustração de chegar ao local e não ser possível contemplar a paisagem por conta da neblina. Juliana Marins caiu enquanto fazia uma trilha próxima de um vulcão. Ela foi encontrada morta nesta terça-feira (24). O acidente ocorreu no sábado, 21, pelo horário local, ainda noite de sexta-feira, 20, no Brasil. Ela ficou quase quatro dias à espera de um resgate. O corpo dela ainda não foi retirado do local.

Família embarca para Bali

Por meio do seu perfil no Instagram, na manhã desta terça-feira, o pai de Juliana, Manoel Marins, informou que estava embarcando para Bali. Ele decidiu viajar rumo à Indonésia para acompanhar a operação no local. Na segunda-feira, 23, enfrentou dificuldades em Lisboa, em Portugal. Isso porque para chegar até a Indonésia o voo precisa passar por Doha, no Catar, mas o aeroporto de lá estava fechado por causa dos ataques do Irã.

Publicado por Fernando Dias