Dez crianças ficam presas a 6 metros de altura em parque de São Bernardo do Campo

Ocorrência aconteceu no Parque Cidade das Crianças e mobilizou o Corpo de Bombeiros

Reprodução/YouTube Crianças precisaram ser removidas pelos bombeiros



Dez crianças ficaram presas a seis metros de altura na manhã desta quinta-feira, 23, em um brinquedo do Parque Cidade das Crianças, em São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, quatro viaturas precisaram ser acionadas para resolver a situação causada por uma falha mecânica no sistema hidráulico-pneumático da atração do parque, localizado na Rua Tasman, no bairro Jardim do Mar. De acordo com as autoridades, 12 crianças foram retiradas brinquedo com o auxílio de uma escada no início da tarde. Ninguém saiu ferido. A Prefeitura de São Bernardo do Campo informou, por meio de nota, que equipes estão no local para fiscalizar os procedimentos de remoção e que a empresa Nova Cidade Parques São Bernardo do Campo acionou os bombeiros e a polícia militar assim que o brinquedo parou de funcionar.

“Foi registrada uma falha técnica em brinquedo no Parque Cidade da Criança ocasionando o travamento do equipamento. Por conta da altura, o Corpo de Bombeiros foi acionado para remover cerca de 10 crianças que ficaram presas. Os demais brinquedos estão funcionando normalmente. O equipamento que apresentou problemas será interditado para manutenção”, afirma o comunicado.