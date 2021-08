Violência contra motoristas de aplicativo cai 26% em São Paulo

Dados são referentes a balanço interno da plataforma de mobilidade 99, que planeja implementar a verificação de CPF e digitalização de RG dos passageiros

RENATO S. CERQUEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Relatório aponta que, no primeiro semestre de 2021, houve queda nacional de 20% por milhões de corrida



Levantamento realizado pelo aplicativo de mobilidade 99 mostra que, após a implementação de medidas e tecnologias de segurança, houve queda de 26% nos casos de violência contra motoristas na plataforma em São Paulo. Além do Estado, há também diminuição em outras regiões do Brasil, como Rio Grande do Norte (-66%), Acre (-50%), Minas Gerais (-49%) e Rio de Janeiro (-30%). O levantamento apontou queda nacional de 20% na violência com motoristas por milhões de corridas, enquanto a redução de incidentes envolvendo motoristas e passageiros foi de 4%. A Uber foi procurada pela Jovem Pan, mas afirmou não ter dados similares por causa de possíveis efeitos das circunstâncias da pandemia nos resultados dos estudos.

Segundo a 99, a melhora é resultado de investimento de R$ 70 milhões em tecnologia e educação nos últimos dois anos, com lançamentos de novas inteligências artificiais, ferramentas inéditas e o Guia da Comunidade. Tatiana Valle, diretora de segurança da plataforma, disse que a aposta em tecnologias artificiais veio como medida para garantir a segurança dos motoristas da plataforma. “Os motoristas são as maiores vítimas da violência em corridas de aplicativo, e foi pensando nisso que desenvolvemos inteligências artificiais que protegem especialmente os condutores. Elas são as maiores responsáveis pela redução.” Esses investimentos vão desde a análise artificial de comportamentos suspeitos e mapeamento de áreas com indíces de violência. Para o futuro, está em planejamento a verificação de CPF e digitalização de RG dos passageiros, uma das principais reivindicações dos motoristas.