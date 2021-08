‘Virada da vacina’ em São Paulo aplicou mais de 500 mil doses em 34 horas

Cidade alcançou a marca de 98,5% da população vacinada com a primeira dose; 40,7% das pessoas já completaram o esquema vacinal

FILIPE BISPO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

A ‘Virada da vacina’, campanha destinada à imunização de pessoas de 18 a 21 anos, aplicou mais de 500 mil doses em 34 horas ininterruptas de vacinação contra a Covid-19, segundo balanço divulgado na noite deste domingo, 15, pela Prefeitura de São Paulo. Até as 17h, a Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Coordenadoria de Vigilância em Saúde, contabilizou 404.398 primeiras doses, 67.020 segundas doses e 13 doses únicas. Além disso, outras 32 mil doses foram aplicadas aplicadas e serão lançadas no sistema nas próximas horas.

Com o mutirão de vacinação, São Paulo ultrapassou a marca de 12 milhões de doses aplicadas desde o início da campanha de imunização. A cidade alcança, com isso, 98,5% da população vacinada com uma dose ou dose única – 40,7% das pessoas completaram o esquema vacinal. Nesta segunda-feira, 16, e na terça-feira, 17, a Prefeitura de São Paulo inicia a repescagem para todos os maiores de 18 anos. “Foi muito acertado fazer a Virada da Vacina Sampa. O balanço é muito positivo e continuamos agradecendo muito a população de São Paulo por ter aderido à vacinação”, afirmou o prefeito Ricardo Nunes (MDB).