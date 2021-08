‘Virada da Vacina’ terá apresentações de DJs e blocos de Carnaval em SP

Segundo a prefeitura, iniciativa tem como objetivo incentivar os jovens a se vacinarem, mas serve também como amparo para os coletivos culturais da cidade

YAGO FROTA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO SP fará 'Virada da Vacina' de sábado para domingo



A “Virada da Vacina”, mutirão de vacinação contra a Covid-19 anunciado pela prefeitura de São Paulo nesta quarta-feira, 11, terá apresentações de coletivos culturais e música ao vivo com blocos de Carnaval e DJs. Serão 34 horas ininterruptas de aplicação da primeira dose para pessoas de 18 a 21 anos, das 7h de sábado às 17h do domingo. A expectativa é vacinar 600 mil jovens. As apresentações culturais vão ocorrer nos 2o drive-thrus da cidade e no megaposto de Santo Amaro. Participam da Virada da Vacina blocos famosos da capital paulista, como o Minhoqueens, Domingo Ela Não Vai e Desculpa Qualquer Coisa, além da Festa VHS, Calefação Tropicaos, Je Treme Mon Amour, Pardieiro, Patuá Discos, Pratododia e Cabaret da Cecília. Segundo a prefeitura, a iniciativa tem como objetivo incentivar os jovens a se vacinarem, mas serve também como amparo para os coletivos culturais da cidade, atingidos pela paralisação das atividades imposta pela pandemia desde 2020. A Virada da Vacina funcionará em duas etapas. No sábado, poderão se vacinar, das 7h às 19h, as pessoas de 20 e 21 anos. A partir das 19h, a imunização estará aberta também para público de 18 a 21 anos até às 17h de domingo. Os horários e locais de vacinação estão disponíveis no site Vacina Sampa.