Volta do Ano Novo tem tráfego lento nas estradas para São Paulo

Trechos da Imigrantes e Anchieta apresentam lentidão; assim como na Rodovia Ayrton Senna e Padre Manoel da Nóbrega

Divulgação/ Ecovias Imigrantes e Anchieta apresentam instabilidade na subida para São Paulo



A volta do Réveillon neste domingo, dia 2, está complicada para quem iniciou o ano na Baixada Santista. Segundo a Ecovias, que administra a Rodovia dos Imigrantes e Anchieta, o tráfego é lento em direção à capital. Do km 60 ao 58 da Imigrantes apresentava congestionamento por volta do meio-dia. No trecho de Serra, do km 58 ao km 50, tem excesso de veículos. Na Anchieta a lentidão está entre o km 51 e o km 47. Há congestionamento também na rodovia Padre Manoel da Nóbrega do km 272 ao km 274. Para quem vai sentido litoral, a Anchieta apresenta lentidão do km 41 a 44, e do 45 ao 49. A visibilidade é boa e o tempo também. Ainda de acordo com a Concessionária, mais de 484 mil veículos desceram a Serra desde terça-feira, dia 28.

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) informou por volta das 16h que o trecho da SP 55 entre Ubatuba e Caraguatatuba está com tráfego lento. Na Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro (SP 98) entre Biritiba Mirim e Mogi das Cruzes/ Biritba Mirim e Bertioga está com tráfego intenso. O trecho entre Ubatuba e São Luiz Paraitinga, na SP 125, o congestionamento é alto. Na Rodovia Ayrton Senna, trecho do km 56 ao km 48 o trânsito é lento. Na Rodovia Carvalho Pinto a lentidão é entre o km 88 ao 76.