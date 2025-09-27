Voo da Azul é cancelado em Belém após passageiro fazer ameaça de bomba

Homem disse aos policiais que estava brincando, mas isso não impediu o acionamento dos protocolos de segurança; ele foi autuado por atentado contra a segurança de transporte aéreo

Marcelo Camargo/Agência Brasil Aeronave foi evacuada, e o esquadrão antibombas da Polícia Militar realizou inspeções no avião e nas bagagens



Um voo da companhia aérea Azul foi cancelado na tarde de sexta-feira (26) no Aeroporto Internacional de Belém após a suspeita de que um passageiro estivesse com material explosivo a bordo. O voo AD4460 tinha como destino a cidade de Marabá, no Pará. A Polícia Federal prendeu o homem em flagrante. Segundo a corporação, ele afirmou em tom de brincadeira que carregava uma bomba dentro de uma caixa. Mesmo após dizer que se tratava de uma piada, a fala acionou protocolos de segurança.

A aeronave foi evacuada, e o esquadrão antibombas da Polícia Militar realizou inspeções no avião e nas bagagens. Nenhum artefato foi encontrado. O passageiro foi encaminhado à Superintendência da PF no Pará e autuado por atentado contra a segurança de transporte aéreo, crime previsto no Código Penal.

De acordo com a PF, foram apreendidos produtos usados em procedimentos estéticos, sem comprovação de origem, que passarão por perícia. A concessionária Norte da Amazônia Airports (NOA), responsável pela administração do terminal, informou que acionou imediatamente o plano de contingência. O episódio não afetou pousos e decolagens de outros voos.

Em nota, a Azul lamentou o ocorrido e afirmou que os passageiros foram reacomodados em um voo extra programado para este sábado (27). A empresa ressaltou que a suspensão da viagem foi necessária para garantir a segurança das operações.

