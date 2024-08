Voo da Gol arremete durante pouso no Aeroporto de Guarulhos

A Gol informa que o procedimento do voo G3 1809 seguiu os protocolos de segurança, e a aeronave pousou normalmente em seguida na segunda-feira (26)

Marcelo Camargo/Agência Brasil A Gol não detalhou o motivo pelo qual o comandante decidiu arremeter nem confirmou a relação com as condições meteorológicas do dia



O voo G3 1809, operado na tarde de segunda-feira (26), pela Gol, entre Recife e o Aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, arremeteu durante a aterrissagem. A arremetida é o ato de descontinuar um procedimento de aproximação e ocorre quando o comandante verifica que o pouso não pode seguir cumprindo os requisitos de segurança ou por determinação da torre de controle do aeroporto. A Gol informa que o procedimento seguiu os protocolos de segurança, e a aeronave pousou normalmente em seguida. “A arremetida é uma manobra normal e segura e que permite que os pilotos iniciem nova aproximação em condições mais favoráveis de pista”, afirma a companhia aérea.

Um vídeo no canal SBGR LIVE, que faz transmissões ao vivo do Aeroporto Internacional de Guarulhos de pousos e decolagens dos aviões, mostrou o momento em que a aeronave tentou aterrissar. Após tocar a pista por alguns segundos, o piloto subiu novamente. Em seguida, efetua uma curva à direita para poder retornar em direção à pista e pousar definitivamente. A Gol não detalhou o motivo pelo qual o comandante decidiu arremeter nem confirmou a relação com as condições meteorológicas do dia.

