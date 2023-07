Votação indica que 94% dos profissionais de segurança em voo apoiam greve da categoria

Assembleia aconteceu neste sábado, 22, e sindicato vai tentar novamente uma negociação com a NAV Brasil

J. F. DIORIO/Estadão Conteúdo Data da greve não foi definida e nenhum serviço será afetado no momento



Profissionais que atuam no setor de Proteção ao Voo realizaram uma assembleia neste sábado, 22, e o resultado parcial da votação indica uma aprovação de 94% pela declaração do estado de greve. Os trabalhadores do setor, que inclui profissionais como controladores, meteorologistas e técnicos de informações aeronáuticas, estão fazendo as seguintes reivindicações à NAV Brasil: recomposição da inflação, melhoras nas condições do auxílio à saúde, adicionais que valorizem adequadamente as carreiras e resgate das perdas sofridas durante a pandemia considerando que a categoria não parou. Lucas Borba, diretor de comunicação do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Proteção ao Voo (SNTPV), afirmou que nenhum serviço será afetado neste momento, pois eles ainda buscam negociar com a empresa estatal. “Se a negociação continuar não evoluindo, podemos convocar a categoria novamente, sem prazo específico”, disse à Jovem Pan. As tentativas de negociação teriam começado há quatro meses e até o momento não houve sucesso. A empresa atua nos serviços de navegação aérea de aeroportos como Guarulhos, Campinas e Santos Dumont, além de Controles de Aproximação, como Macaé, Londrina e Ilheus. Ao todo, a atuação dos profissionais acontece em 44 localidades. A Jovem Pan procurou a NAV Brasil, mas ainda não obteve retorno.