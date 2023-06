Zanin diz que poderá se declarar impedido para julgar casos de Lula no STF

O advogado Cristiano Zanin, sabatinado na manhã desta quarta-feira (21) no Senado como indicado a ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), disse que poderá se declarar impedido de julgar casos nos quais atuou como advogado, como os processos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Além disso, afirmou que se guiará exclusivamente pela Constituição.

“Evidentemente, em todos os processos em que eu tenha atuado como advogado, não poderei, se aprovado for por esta Casa, julgar esses processos no STF. Isso é muito claro, e não há dúvida de que deverei seguir esse impedimento. Em relação a impedimentos ou suspeições futuras, seguirei com muito rigor. Evidentemente, terei que analisar o conteúdo do processo, saber qual é o tema em discussão, as partes envolvidas e aplicar exatamente o que diz a lei”, disse Zanin.

Zanin reconheceu a relação de proximidade com o presidente, a quem defendeu nos processos da Lava-Jato, mas destacou que o reconhecimento à sua carreira profissional deve-se principalmente porque se guia “exclusivamente pela Constituição e pelas leis sem qualquer tipo de subordinação a quem quer que seja”.