Zé Trovão volta ao Brasil e se entrega à PF após passar quase dois meses foragido

Líder caminhoneiro se apresentou à polícia na cidade de Joinville, em Santa Catarina; defesa diz que ele irá colaborar e provar sua inocência

Reprodução/Pânico Líder se apresentou à Polícia Federal nesta terça-feira, 26



O líder dos caminhoneiros Marcos Antônio Pereira Gomes, conhecido também como Zé Trovão, voltou ao Brasil e se entregou à Polícia Federal (PF). A informação foi confirmada pela assessoria do líder nesta terça-feira, 26. De acordo com a defesa, Zé Trovão se apresentou à polícia em uma delegacia da cidade de Joinville, em Santa Catarina, cidade na qual o líder dos caminhoneiros vive. Ele havia sido alvo de uma ordem de prisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) por suposto envolvimento na organização de atos antidemocráticos e estava foragido há quase dois meses. Em nota, a defesa do líder dos caminhoneiros afirmou que ele “está a dispor da Justiça para provar sua inocência” e que será protocolado um pedido de liberdade para Zé Trovão.