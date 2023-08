Zucco pergunta se Sâmia ‘quer hambúrguer para se acalmar’ em sessão da CPI do MST

Presidente da comissão se retratou e pediu para que as falas dele fossem suprimidas das notas taquigráficas; psolista chamou de ‘piadinha covarde’

Bruno Spada/Câmara dos Deputados Coronel Zucco, presidente da CPI do MST, bateu boca com Sâmia Bonfim durante sessão do colegiado



Parlamentares ligados ao governo não gostaram de uma pergunta jocosa do deputado federal Coronel Zucco (Republicanos-RS) à sua colega Sâmia Bonfim (Psol-SP) durante sessão da CPI do MST nesta quinta-feira, 3. “Quer um hambúrguer?”, perguntou o presidente da comissão, após advertência para que assessores parlamentares não se manifestassem na sessão. “A senhora pode ficar mais calma? A senhora respeite… A senhora está nervosa, deputada? Quer um remédio? Ou quer um hambúrguer?”, disse Zucco. “O senhor se dirigiu à deputada Sâmia Bomfim e pediu para ela procurar um hambúrguer. O senhor se dirigiu a nós duas e falou para procurarmos um remédio. O senhor não tem vergonha, de envergonhar o parlamento brasileiro e atacar mulheres?”, contestou Talíria Petrone (PSOL-RJ). Zucco se retratou e pediu para que as falas dele fossem suprimidas das notas taquigráficas, destacando que é “frequentemente atacado” por Sâmia na CPI. Já a psolista chamou a fala do parlamentar de oposição de “piadinha covarde”.