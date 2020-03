Cobasi inaugura loja de número 100 com promoção boa para cachorro

Além das promoções, a loja terá a presença do especialista em comportamento animal Alexandre Rossi

No dia 7 de março, a partir do meio-dia, a Cobasi, maior varejista pet do país, inaugura sua loja de número 100 no Shopping Eldorado. Para comemorar este marco para empresa que completa 35 anos em 2020, serão feitas diversas promoções para os clientes e atividade de entretenimento.

Só para começar, os 100 primeiros clientes que chegarem na nova loja irão receber um voucher de R$ 100,00 para utilizarem em suas compras feitas na loja. Esse voucher só vale para o dia da inauguração.

Estará a venda também 100 caixas surpresas, cada caixa custará R$ 50,00 e dentro dela, o cliente poderá encontrar vouchers de até R$ 500,00 para ser utilizado em uma próxima compra na loja.

Todos os setores terão ofertas imperdíveis, são acessórios, brinquedos, rações, produtos de higiene e itens de jardinagem com preço diferenciado, válidas somente para a loja de número 100 no dia da inauguração.

Além de preço baixo, uma comemoração precisa de entretenimento, para isso, a partir das 14h até às 15h30 o especialista em comportamento animal, Alexandre Rossi, fará um talk show junto com sua cadelinha Estopinha, esclarecendo as dúvidas do público e dando dicas de comportamento e adestramento.

Os cachorros dos clientes também podem ser registrados em forma de caricatura em uma bandana pet e um fotógrafo profissional tirará fotos das famílias, sendo entregues imantadas a cada um.

As fotos e a caricatura na bandana estarão na loja todos os sábados do mês de março. São promoções e atividades para toda família curtir com seu animal de estimação.

Cobasi Eldorado

Endereço: Shopping Eldorado – Av. Rebouças, 3970, Pinheiros, São Paulo – SP

Inauguração: 07/03

Horário: meio-dia